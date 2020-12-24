В КГГА утвердили программу на 185 миллионов гривен, которая призвана установить контроль за популяцией бездомных животных в Киеве, создать Центр защиты животных и централизованное кладбище для умерших любимцев.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы сможем помочь нашим приютам, в которых находятся более 5 тыс. животных. Средства на нужды приютов, обеспечение кормами и необходимыми медикаментами будут выделены уже в этом году", - заявил глава департамента городского благоустройства КГГА Алексей Кулеба.

За решение проголосовали 103 депутата Киевсовета, на реализацию проекта потребуется 185,7 миллионов, из которых бюджетных - 183,7 миллионов. Как известно, уже начался первый этап работ по строительству центра, в котором бездомным животным будут оказывать медицинскую помощь и осуществлять уход при помощи специального оборудования. Заботиться о братьях наших меньших будут аж до тех пор, пока не пристроят их в добрые руки.

Проект предусматривает и постройку первого киевского городского кладбища домашних животных, что должно способствовать соблюдению установленных санитарно-эпидемиологических требований в городе. Также планируется провести гуманную стерилизацию бездомных животных и создать специальное место для животных и людей, где можно будет, например, выгуливать и тренировать собак. Все они будут оснащены всем необходимым для уборки.

В бюджет также заложена социальная реклама для минимизации случаев жестокого обращения с животными. Депутаты напомнили, что в рамках подобной программы с 2017 по 2019 годы была проведена стерилизация 23 тысяч бездомных животных, а почти три тысячи отловили, привили и пристроили в семьи.

Напомним, бездомная собака из Запорожской области, которую в 2018 году отравили догхантеры, переехала в США и стала моделью для известного журнала Vogue.

Как сообщала "Страна", в Днепре работники зооконтроля уже трижды отлавливали собаку, которая приходит на Центральный мост, чтобы дать "концерт" водителям проезжающих там авто. Дворняга по кличке Вовча – стерилизована, привита, обладает именной клипсой. Ради "выступления" на мосту она преодолевает шесть километров. Животное всегда приходит к одному участку моста, ставит лапы на отбойник и начинает громко лаять на проезжающие автомобили.