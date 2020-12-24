В СМИ появилось фото дочери покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса по имени Соня, о которой рассказал в интервью "Стране" друг градоначальника Павел Фукс. Матерью девочки является официальный представитель в Украине и дистрибьютор японского бренда детской одежды премиум-класса Miki House Ольга Муравицкая.

О ней написало издание "КП в Украине".

Как сообщил "Стране" Павел Фукс, Соне сейчас 11 лет. Она живет с мамой в Лондоне, а сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Фукс добавил, что ребенок - просто копия мэра как внешне, так и по характеру.

Действительно, судя по фото, сходство девочки с Геннадием Адольфовичем заметное.

В сети есть интервью с Ольгой. Женщина охотно рассказывает о своем бизнесе, увлечениях, но не личной жизни.

Так, она рассказывает, что всегда интересовалась модой и любит путешествовать. Также она упоминает своих детей. По данным "КП", помимо Сони у нее есть еще одна дочь, младше ребенка от Кернеса.

Младшая девочка бизнес-вумен

Ольга любит путешествовать по миру

В упомянутом интервью Фукс также говорил, что Кернес очень любил своего пасынка Родиона Гайсинского.

Ранее "Страна" приводила воспоминания о мэре его друзей и близких.