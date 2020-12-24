Опубликовано фото младшего ребенка Геннадия Кернеса - дочери Сони
В СМИ появилось фото дочери покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса по имени Соня, о которой рассказал в интервью "Стране" друг градоначальника Павел Фукс. Матерью девочки является официальный представитель в Украине и дистрибьютор японского бренда детской одежды премиум-класса Miki House Ольга Муравицкая.
О ней написало издание "КП в Украине".
Как сообщил "Стране" Павел Фукс, Соне сейчас 11 лет. Она живет с мамой в Лондоне, а сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Фукс добавил, что ребенок - просто копия мэра как внешне, так и по характеру.
Действительно, судя по фото, сходство девочки с Геннадием Адольфовичем заметное.
В сети есть интервью с Ольгой. Женщина охотно рассказывает о своем бизнесе, увлечениях, но не личной жизни.
Так, она рассказывает, что всегда интересовалась модой и любит путешествовать. Также она упоминает своих детей. По данным "КП", помимо Сони у нее есть еще одна дочь, младше ребенка от Кернеса.
Младшая девочка бизнес-вумен
Ольга любит путешествовать по миру
В упомянутом интервью Фукс также говорил, что Кернес очень любил своего пасынка Родиона Гайсинского.
Ранее "Страна" приводила воспоминания о мэре его друзей и близких.