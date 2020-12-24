В Минздраве рассказали о вреде для здоровья пассивных курильщиков электронных сигарет, которые невольно становятся "жертвами", находясь рядом с активными. Поэтому врачи призвали ввести более жесткое регулирование таких устройств.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"От курения страдают не только сами курильщики, но и все, кто их окружает. Ведь табачный дым в виде так называемого вторичного или пассивного курения так же опасен как для самих курильщиков, так и для тех, кто находится рядом", - указано в сообщении.

Врачи напомнили, что уже более семи лет в Украине действует закон о запрете курения в общественных местах, но опасность для здоровья некурящих все равно остается, ведь дым от электронных устройств для курения и сейчас можно легко встретить на остановках общественного транспорта, в учреждениях питания или в подъездах жилых домов.

Пользователи электронных сигарет и устройств для нагрева табака часто не задумываются о том, что их дым может вдыхать кто-то еще. А дети, которые регулярно дышат дымом от электронных устройств, рискуют получить огромную дозу вредных веществ, никотиновую зависимость, аффективные расстройства и ослабление импульсного контроля.

По этому, по словам представителей ЦОЗ, общество призывает создать более строгое законодательство в сфере регулирования электронных сигарет, и усилить контроль за его выполнением.

Напомним, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3628, который запрещает продажу электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, украинцам в возрасте до 18 лет. За данный законопроект проголосовали 309 нардепов.

Как сообщала "Страна", в Министерстве здравоохранения заявили, что электронные сигареты не только наносят вред организму, но и увеличивают риск заражения коронавирусом.