В СБУ рассказали подробности задержания в Киеве преступной группы, которая реализовала крупные суммы высококачественных фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на территории столичного региона.

Правоохранители оценивают нанесенный злоумышленниками ущерб В 20 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По предварительным данным следствия, в составе группы были несколько жителей Киева и Киевской области. Клиентов они подыскивали через личные связи. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности.

По предварительным выводам специалистов Нацбанка Украины, у реализованных фальшивок были защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют.

Во время обысков по месту жительства участников группировки изъяты купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 000 в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и наркотические средства. Также обнаружены удостоверения работников органов власти и правоохранительных структур.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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