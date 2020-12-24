Киевская областная прокуратура в суде доказала вину 23-летнего жителя Полтавы, который в 2019 году пытался вывезти за рубеж в банках из-под кофе стероидные препараты.

Он получил пять лет тюрьмы по ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 и ч.3 ст.321 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств в крупных размерах) УК Украины).

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

По данным следствия, фигурант пытался переправить через границу 1500 таблеток препарата "Данабол" с содержанием метандиенона (широко известного как допинг) общей массой более 15 грамм. Для этого он прибег к хитрости: упаковал запрещенные медикаменты в упаковки из-под кофе и пытался вывезти их из страны через таможенный пост "Ягодин" Волынской области на территорию Польши, пользуясь услугами частного перевозчика. Пакет с препаратами был обнаружен и изъят сотрудниками таможни при проведении досмотра транспортного средства.

Любомльский районный суд Волынской области признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинец пытался вывезти в Россию 8 килограммов наркотиков.

Мы также писали о его коллеге по преступному ремеслу, который вез в Польшу почти 27 килограммов наркотических веществ.