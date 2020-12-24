В Минздраве привели рекомендации, которые помогут отпраздновать Новый год и Рождество безопасно, учитывая пандемию коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Провести новогодне-рождественские праздники дома с членами вашей семьи - лучший способ защитить себя и своих близких во времена пандемии COVID-19. Если же вы решите праздновать вместе с другими, собирайтесь небольшой компанией до 10 человек или меньше. Примите во внимание, что празднования в помещении более опасны, чем на открытом воздухе. Если вы или ваши близкие имеют симптомы гриппа или COVID-19, отмените вечеринку и оставайтесь дома. Помните, что люди без симптомов или недавно переболевшие хоть и имеют отрицательный тест, все еще могут распространять заболевание", - указано в сообщении.

Поэтому врачи призвали придерживаться простых правил, чтобы защитить и себя и своих близких во время празднования:

- Носите маску в помещении и на открытом воздухе, убедитесь, что маска закрывает и нос и рот. В холодную погоду надевайте маску под шарф, лыжную маску.

- Храните запасную маску на случай, если ваша станет влажной от дыхания, снега или дождя.

- Придерживайтесь физической дистанции. Помните, в помещении или на улице у вас больше шансов заболеть или распространить коронавирус, если вы находитесь в тесном контакте с другими людьми.

- Насколько это возможно избегайте скопления людей и плохо проветриваемых помещений. Периодически открывайте окна и двери, чтобы проветрить комнату.

- Часто мойте руки водой с мылом по крайней мере 20 секунд, особенно после того, как вы находились в общественном месте, плевали или кашляли и перед едой. Если такой возможности нет, используйте дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта. Не прикасайтесь руками к маске, глазам, носу и рту.

Напомним, в Украине создан прецедент - один из приходов греко-католической церкви заявил, что в этом году отпразднует Рождество по западному обряду. То есть 25 декабря.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины ожидает роста заболеваемости Covid-19 в связи с приближающимися новогодними праздниками.