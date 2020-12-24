В Запорожье действовала этническая организованная преступная группировка, в которую входили должностные лица областного Госгеокадастра.

Злоумышленники инициировали искусственные проверки государственных предприятий и коммерческих структур по соблюдению земельного законодательства и после проверок накладывали значительные штрафные санкции. При этом, злоумышленники обещали "нарушителям" отменить штрафы за определенный процент. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В случае отказа от "сотрудничества" участники группировки угрожали потерпевшим насильственными действиями и физической расправой. Правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства злоумышленниками денег с предпринимателей за "решение вопроса" по неуплате штрафных санкций.

Правоохранители установили, что фигуранты при содействии чиновников также обложили "данью" фирмы, работающие в сфере оценки земли. Бандиты требовали почти 90 тысяч гривен с бизнесмена, которого незаконно обвиняли в нарушении законодательства в сфере земельных отношений.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали в центре Запорожья организатора и участника преступной группировки во время получения части суммы.

В ходе проведения ряда обысков в помещениях фигурантов и офисных помещениях были найдены и изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группировки, компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное гладкоствольное и травматическое оружие. Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Также проверяются факты причастности группировки к совершению в регионе других резонансных преступлений.

Ранее "Страна" писала о том, что под Львовом задержали россиянина, который перевозил группу нелегалов из Средней Азии.

Также мы сообщали, что задержанной банде, устроившей бойню со стрельбой возле офиса компании "Укрбуд", сообщили о подозрении.