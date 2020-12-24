В российском Сургуте сотрудники Уральского следственного управления на транспорте прекратили расследование столкновения катера и баржи, при котором погиб Владимир Зятьков, известный в криминальном мире как вор в законе Зятек.

После изучения всех обстоятельств и проведения необходимых экспертиз, правоохранители пришли к выводу, что виновником трагедии стал сам погибший, пишет "Комсомольская правда".

По данным издания, в день трагедии 65-летний авторитет, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сам взялся за штурвал катера, превысил скорость и врезался в баржу.

Инцидент произошел 9 сентября в результате ЧП на реке Черной в Сургуте. В этот день он вместе с семьей и друзьями, среди которых были смотрящий за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами. Вор в законе в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей. Он и еще три человека, в том числе жена смотрящего за Сургутом, погибли.

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