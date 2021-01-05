Украинцев ждут четыре выходных дня подряд в связи с Рождеством. Отдыхать будем с 7 по 10 января включительно.

Напоминаем, как будут работать банки и почта в эти дни, а также, когда придется отрабатывать за пятницу, 8 января.

Выходные на Рождество

Рождество, 7 января, выпадает на четверг в этом году. Следующий рабочий лень - пятницу - также решили сделать выходным. Отрабатывать за 8 января придется в субботу, 16 января.

Выходные в январе 2021 года. Фото kalendari.co.ua

Всего в январе для тех, кто работает пять дней в неделю, будет 19 рабочих дней и 12 выходных.

Как работают банки

6 января банки работают в обычном режиме.

С 7 по 10 января - выходные дни. Банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов. СЭП (система электронных платежей) будет принимать платежи с датой банковского дня 11 января.

Рабочий день с пятницы, 8 января, переносится на субботу, 16 января.

Как работает Новая почта, Укрпочта и Meest

7 января "Новая почта" работать не будет - отделения будут закрыты, не работает также курьерская доставка.

8 января, а также 10 и 11 января "Новая почта" будет работать в обычном режиме. С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте этой службы доставки.

Большинство отделений "Укрпочты" 7 января не работают. Будут открыты только дежурные пункты в крупных городах. Это 29 отделений. С их списком можно ознакомиться здесь.

На время усиленного карантина с 8 до 24 января все отделения будут работать в стандартном режиме.

Служба доставки Meest 6 января осуществляет адресную доставку до 13:00. Отделения работают по графику субботы.

Meest не работает 7 января. В пятницу, 8 января, отделения работают по обычному графику.