Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине известно о планах россиян по опреснению воды в Крыму. Он пригрозил обязательно найти ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, и помешать реализовать проект.

Об этом глава МИД сказал в эфире телеканала "Украина 24" вечером 24 декабря.

Ранее "глава Крыма" Сергей Аксенов рассказал, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды, из-за которого страдают жители полуострова.

"Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект", - прокомментировал слова Аксенова Кулеба.





Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после аннексии полуострова подача воды по каналу была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в некоторых регионах Крыма введена режимная подача воды в дома.

Вчера министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина готова помочь с водой Крыму только после деоккупации или в случае гуманитарной катастрофы.