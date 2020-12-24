Собаки Байдена поздравили американцев с Рождеством. Видео
Домашние питомцы избранного президента США Джо Байдена, немецкие овчарки Чамп и Мейджор, поздравили американцев с Рождеством. Поздравительные ролики с участием четверолапых появились на их странице в соцсети.
На видео, которое сопровождается рождественской музыкой, одна собака лежит под наряженной елкой в окружении игрушечных Санта Клаусов и оленей, а вторая сбегает по ступенькам, догоняя мячик.
"Как сказал наш папа @JoeBiden: как бы вы ни отмечали эти зимние праздники, мы желаем вам счастливого Рождества!" - говорится в подписи к видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, в конце ноября Джо Байден сломал ногу, играя с Мейджером. Оказалось, он хотел схватить пса за хвост.
Также мы сообщали, что умер пес королевы Елизаветы II. У нее осталась лишь одна собака.