Домашние питомцы избранного президента США Джо Байдена, немецкие овчарки Чамп и Мейджор, поздравили американцев с Рождеством. Поздравительные ролики с участием четверолапых появились на их странице в соцсети.

На видео, которое сопровождается рождественской музыкой, одна собака лежит под наряженной елкой в окружении игрушечных Санта Клаусов и оленей, а вторая сбегает по ступенькам, догоняя мячик.

"Как сказал наш папа @JoeBiden: как бы вы ни отмечали эти зимние праздники, мы желаем вам счастливого Рождества!" - говорится в подписи к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Oval Pawffice 🇺🇸 (@first_dogs_usa)

Напомним, в конце ноября Джо Байден сломал ногу, играя с Мейджером. Оказалось, он хотел схватить пса за хвост.

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