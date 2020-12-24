В России провели опрос по поводу истории с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Как выяснилось, большинство россиян (78%) слышали об этом. Но почти половина этих людей считает отравление постановкой или провокацией Запада.

Результаты опроса опубликованы на сайте проводившего его аналитического "Левада-центра".

61% опрошенных заявили, что "что-то слышали об отравлении", еще 17% сообщили, что внимательно следят за делом. 20% респондентов впервые узнали о случившемся от социологов, а 2% затруднились ответить.

Авторы исследования поинтересовались у тех, кто слышал об отравлении, какую версию случившегося они считают наиболее правдоподобной.

30% полагают, что "никакого отравления не было, это инсценировка".

Еще 19% сказали, что "это провокация западных спецслужб".

Только 15% респондентов ответили, что "это попытка власти устранить политического оппонента".

7% сказали, что "это личная месть кого-то из фигурантов его расследований".

6% заявили о "борьбе внутри российской оппозиции".

4% назвали другие причины, а 1% предположил, что Навальному стало плохо из-за проблем со здоровьем, случайного отравления или обычного отравления. Каждый пятый опрошенный затруднился с ответом.



Версии о том, что покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают те, кто что-то слышал о деле, поддерживает президента России Владимира Путина и относится к возрастным группам старше 40 лет.

В том, что это попытка власти устранить оппонента, скорее уверены те, кто внимательно следит за делом, настроен против Путина и относится к более молодым группам россиян.

Опрос проводился 21-23 декабря 2020 года, его участниками стали 1617 человек старше 18 лет. Социологи обзванивали респондентов по телефону.

В последние дни многие в России и не только обсуждают версию об отравлении оппозиционера с помощью трусов.

Между тем в США уже прямо обвинили ФСБ в отравлении Навального "Новичком" и готовят в связи с этим новые санкции.