В Кременчуге, где пьяный водитель предложил полицейским взятку в виде свиньи, на городском кладбище в Крюковском районе к похороненной женщине подзахоронили мать бывшего заместителя председателя облсовета.



Об этом сообщает местное издание "Кременчугская газета".



Муж умершей женщины, пенсионер Николай Авраменко, придя на кладбище, обнаружил, что на месте могилы его жены могила другой женщины.



"Жена пенсионера умерла 14 лет назад. После похорон человек получил на руки бумаги, удостоверяющие, что она похоронена на этом месте", - добавили в материале.



В этом году к жене пенсионера подзахоронили мать бывшего заместителя председателя облсовета.

"Его семья имеет на руках документы о резерве этого места на кладбище, изданные в 2014 году", - такой ответ получил пенсионер от руководства "Спецкомбинат ритуальных услуг".



По факту двойного захоронения, по словам пенсионера, полицией возбуждено уголовное дело - на кладбище лично приезжал начальник Крюковского отделения полиции Кременчуга Араик Кочкадамян.



"Мне он сказал, что дело на контроле", - сообщает пенсионер.



В частности, пенсионер возмущен тем, что администрация предприятия заявляет, что во время копания ямы для нового захоронения не обнаружили предметов, которые бы указывали на наличие ранее совершенного захоронения.



Когда Авраменко обратился на "горячую" линию компании, ему пообещали, что они разберутся в вопросе. Также пенсионер направил заявление в местную прокуратуру.





Речь пенсионера о захоронении в 11:27.



Напомним, что в Луцке морг превратят в отель и ресторан. Речь идет о здании, который находится по адресу: ул. Кафедральная, 4.



Также "Страна" сообщала, что на кладбище Киева подготовили большой сектор для новых захоронений. Он будет на месте центральной аллеи.