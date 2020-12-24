В Украине повысили цену на отопление на 2021 год. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг, 24 декабря, пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

При этом тарифы на тепло для населения были повышены всем 23 компаниям, которые подавали заявки.

Меньше всего повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), а более всего - для ООО "Евро-реконструкция" (на 49,7%).

В числе компаний, которым наиболее повышены тарифы для населения - Новораздольская и Новояворивская ТЭЦ (обе ООО "Нафтогаз Тепло", на 37,1% и 34,1%), Белоцерковская ТЭЦ (33,2%), ООО "Сумытеплоэнерго" (на 25%), Черниговская ТЭЦ (ООО "Технова", на 24,1%), а также две когенерационные установки КП "Миськтепловодоэнергия" (на 33,5%) и КП "Хмельницктеплокоммунэнерго" (на 29,3%).

Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал.

Наиболее высокий размер тарифа у Северодонецкой ТЭЦ - 1471,54 грн/Гкал, наиболее низкий - у ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 г существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Отметим, что тариф на производство тепла для ТЭЦ - это еще не тариф на отопление для населения. Но одна из его составляющих, причем, весомая.

"Всего в структуре тарифа на отопление три составляющих - тариф на производство тепловой энергии, транспортировка тепла и его распределение. То есть, НКРЭ сейчас пересмотрела одну, причем, самую весомую часть тарифа - на тепловую энергию", - пояснил нам глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

По словам главы департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, производство тепла на ТЭЦ в структуре тарифа на отопление занимает до 90%.

То есть, если тариф на производство тепла для "Еврореконструкции" вырос почти на 50%, то стоимость отопления для населения в теории должна вырасти не менее, чем на 30%.

Но, чтобы выставить людям новые ценники, коммунальщики должны еще утвердить их - в местных органах власти или у НКРЭ (если они являются лицензиатами Нацкомиссии). И в качестве одного из аргументов для повышения тарифов для населения они могут предъявить новые ценники на производство тепла на ТЭЦ.

"Но это уже нюансы. Фактически дан старт повышению тарифов на отопление для людей", - говорит Попенко.

По словам Скубченко, приведение тарифов на отопление для населения к "экономически обоснованному уровню" - один из структурных маяков, под которым подписались наши власти в меморандуме с МВФ. Поэтому не удивительно, что тарифы для ТЭЦ повысили именно под приезд миссии Фонда в Украину, - отмечает эксперт.

В Меморандуме также прописано внедрение новых договоров, причем, еще на октябрь. Но выполнение этого пункта перенесли из-за эпидемии на май.

"Как раз в новых договорах будет идти разбивка отопления на три составляющих - тепло, доставка, распределение", - пояснил он.

Олег Попенко добавил, что коммунальщики могут увеличить также ценник на другие составляющие тарифа - доставку и распределение тепла. Но пока непонятно, насколько именно они подорожают.

Ранее "Страна" писала о том, что год назад Зеленский пообещал снизить тарифы на отопление вдвое.

Также мы сообщали, что украинцев предупредили, что цены на газ для отопления будут расти ежемесячно.