Бывший любовник британского покойного поп-певца Джорджа Майкла ворвался в дом артиста за день до четвертой годовщины его смерти.



Об этом со ссылкой на отчет полиции сообщает The Sun.



Правоохранители сообщают, что 47-летний Фади Фаваз перелез через забор, после чего разбил одно из окон и через него проник внутрь поместья скончавшегося возлюбленного.



В полиции заметили, что экс-любовник выглядел очень плохо, прибывшие правоохранители пытались успокоить его, но тот сопротивлялся и кричал: "Это мой дом. Джордж хотел, чтобы я тут жил".



Позже Фаваза силой удалили из дома знаменитости. Его не арестовали. Полицейские лишь попросили мужчину покинуть район, и тот подчинился.

Фади жил в этом доме с тех пор, как он нашел тело певца в постели на Рождество 2016 года, но позже, когда стало известно, что 53-летний Джордж Майкл, чье состояние составило £96.7 миллионов, не оставил ему ни пенни, Фади покинул дом и жил в постоялых дворах на Востоке Лондона.



Напомним, что Фаваз нелегально жил в этом доме с тех пор, как не стало его 53-летнего любовника в Рождество 2016 года. Бойфренд покойного Джорджа Майкла Фади Фаваз продал некоторые вещи певца. Однако после того, как он устроил там разгром в июле прошлого года, родственники Джорджа Майкла выгнали его.

Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. Причиной смерти назвали кардиомиопатию и воспаление миокарда, а также жировую инфильтрацию печени.