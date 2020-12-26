Неделю назад, 19 декабря, Госпогранслужба отчиталась о задержании в порту Южный под Одессой крупной партии кокаина весом в 54 килограмма.

Также об этом событии затем упомянули еще два ведомства: СБУ и полиция. Причем если полиция указала цифру в 54 кило, то в сообщении СБУ назывался другой вес обнаруженной контрабанды наркотика – "больше 45 килограммов".

Такая разница в данных вызвала волну ироничных постов в социальных сетях на тему "куда пропали 9 килограммов". Шли намеки на то, что партия кокаина "похудела" в сообщении СБУ не случайно.

Как выяснила "Страна", "зрада" в этой истории действительно присутствует. Но дело не в исчезнувшем наркотике, а в куда более серьезных вещах.

Международная спецоперация

Разная информация о весе изъятого кокаина в отчетах правоохранителей появилась из-за элементарной путаницы: дело в том, что наркотики были запакованы в 46 брикетов.

И весили более 54 кило. Количество брикетов в сообщении СБУ попросту перепутали с весом.

Та самая партия кокаина

Также неспроста, что о кокаине написали пресс-службы сразу трех ведомств.

Хотя партия наркотиков одна и уголовное производство по факту задержания тоже, однако задержание пойдет в статистику сразу пограничников, СБУ и МВД. Соответственно, поощрения за изъятый кокаин получат сотрудники всех отчитавшихся ведомств, вне зависимости от их заслуг в обнаружении наркотиков.

Хотя операцию по отслеживанию наркотиков проводили только пограничники, а сотрудники СБУ подключились лишь на финальном этапе.

По информации источников "Страны" в ГПСУ, изъять партию кокаина удалось благодаря давним связям оперативников погранслужбы с зарубежными коллегами.

То есть, задержание случайным не было.

Груз наркотиков шел из Эквадора через Украину. В Киеве его должны были расфасовать. Партия предназначалась для переправки в ЕС: цена на кокаин там выше, чем в нашей стране.

По информации "Страны", эта партия кокаина относилась к так называемым "контролируемым" поставкам. То есть зарубежные антинаркотические службы знали, когда и кто отправляет кокаин. И хотели довести поставку наркотиков до конечного оптового покупателя, тем самым отследив всю цепочку наркотраффика.

Сорвали операцию ради пиара

Информацию о доставке наркотиков в Украину зарубежные правоохранители сообщили украинским коллегам. Однако после прибытии партии в Южный украинские борцы с наркотиками решили показательно изъять кокаин. И отчитались об очередной победе.

Тем самым они фактически поломали чужую тщательно подготовленную операцию: конечные оптовые покупатели хоть и остались без товара, но продолжают свою деятельность, так как их не выявили.

По данным источников "Страны" в СБУ и ГПСУ, на задержании партии настояло вышестоящее начальство.

"Операцию по контролируемой поставке фактически уничтожили ради победных реляций и отчетности в статистике. Генералы игнорировали просьбы оперативников, разрабатывавших в сотрудничестве с зарубежными коллегами операцию, дать контрабандистам беспрепятственно провезти партию кокаина. И соответственно, дать возможность взять с поличным конечных оптовиков, накрыв всю цепочку" - пояснил источник "Страны" в спецслужбах.

По словам офицера, контролируемые иностранными спецслужбами поставки через Украину нередко проваливаются из-за стремления начальства украинских спецслужб заявить об очередной победе вышестоящим командирам.

"Из-за этого зарубежные коллеги крайне неохотно сообщают нам информацию. Зная о наших традициях в проведении спецопераций" - признался источник "Страны".

Кокаиновая арифметика

К слову, 54 килограмма кокаина, по мнению того же офицера, всего лишь пробная партия. И пока борцы с наркотиками задерживают подобные партии, считающиеся мелкими, крупные поставки товара беспрепятственно проходят и достигают конечного потребителя.

Оптовая цена кокаина в Колумбии стартует от 10 до 15 долларов за грамм. Конечные оптовики покупают уже доставленный по адресу кокаин по цене от 25 до 40 долларов за грамм. После фасовки цена грамма кокаина достигает 130-150 долларов. Розничные дилеры, зачастую "разбодяжив" товар почти наполовину, продают кокаин желающим уже по 200–220 долларов за грамм.

То есть изъятый в порту Южный под Одессой кокаин на самом деле стоил от 540 до 700 тысяч долларов, а не 10 миллионов и выше, как было указано в отчетах ГПСУ, СБУ и МВД. Учитывая миллиардные прибыли производителей кокаина из Южной Америки, для поставщиков эта потеря не является проблемной.

О перехвате партий наркотиков силовые ведомства Украины действительно докладывают довольно часто. Так, в октябре они сообщили, что с грузом бананов из Эквадора в Одессу доставили 50 кило фирменного кокаина.

А в сентябре отчитались, что накрыли в Одессе контейнер из Южной Америки со 112 кг кокаина.