В Министерстве иностранных дел России признали, что год назад из главного здания ведомства - одной из семи московских сталинских высоток - было похищено более миллиона долларов. Кражу совершила сотрудница МИД.

Об этом сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

Преступление было совершено ровно год назад, в декабре 2019 года. Тогда в Москву из Тегерана пришла посылка по каналам диппочты - коробка с полутора миллионами долларов США за консульские услуги. Отправить сумму денежным переводом посольство России в Иране не смогло из-за американских санкций.

В Москве уложенные в коробку деньги приняла специалист валютно-финансового департамента (ВФД) МИД Наталья Агальцова.

В день, когда за суммой должна была прийти инкассация, женщина сказала начальнице, что заболела. Сотрудники вошли в кабинет Агальцовой в отсутствие хозяйки и обнаружили пропажу денег.

В МИД просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как накануне проверки специалист вышла из своего кабинета с двумя пакетами. После этого полиция задержала Агальцову, а также ее сожителя Василия Маковоза. На допросе подозреваемая уверяла, что в день получения посылки не стала проверять ее содержимое, а когда ей велели сдать деньги в банк, обнаружила, что в коробке находится не вся сумма. Мол, только в верхнем ряду были купюры номиналом в 100 долларов. Все остальные - в один доллар.

Испугавшись тюрьмы, Агальцова сначала якобы хотела покрыть недостачу за счет кредита и собственных сбережений в размере 200 тысяч долларов, а когда поняла, что ничего не выйдет, решила покончить с собой. Но попытка оказалась неудачной.

Василий Маковоз на допросе заявил, что Агальцова однажды пришла домой с пачкой денег (якобы накоплениями) и сообщила, что у нее проблемы на работе. Деньги она велела спрятать. В итоге 149 тысяч долларов оперативники нашли в сейфе у соседа пары.

Вскоре из соучастника преступления Маковоз превратился в свидетеля и был отпущен.

18 сентября 2020 года уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 (кража) на статью 160 (присвоение или растрата) УК РФ, а Агальцову отпустили под подписку о невыезде.

Установить, где находятся принадлежащие МИД России деньги, до сих пор не удалось.

Два года назад весь мир обсуждал другой подозрительный скандал с российским МИД: тогда в диппочте российского посольства в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина.

В Москве вынуждены были подтвердить эту информацию после большого резонанса в прессе.