Украинцам придется пережить сложные погодные условия в пятницу, 25 декабря. В восточной и северо-восточной части страны ожидается значительный снег, а также налипание мокрого снега, гололед. В восточных и юго-восточных областях - порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха в восточных регионах опустится до -3-11 градусов. Небольшой мороз до -1 ожидается в северных регионах и в Запорожской области. На остальной территории страны в ночные часы ожидается плюсовая температура - от 1 до 6 градусов выше ноля.

Днем практически на всей территории Украины прогнозируют от 0 до +11 градусов. Холоднее всего будет на востоке страны, а теплее всего - в южных регионах.

Фото: meteo.gov.ua

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