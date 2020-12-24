Все соседствующие с Украиной страны, кроме Польши, Беларуси и Российской Федерации, находятся в красной зоне по Covid-19, как и неделей ранее.



Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на четверг, 24 декабря.



В частности, в красную зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (374). Всего – 45 стран.



Из ближайших соседей Украины в красной зоне Словакия - (634,9 случаев заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. населения), Молдова - (460,4 на 100 тысяч), Румыния - (400,3 на 100 тысяч населения) и Венгрия - (521,7 случаев на 100 тысяч).



Помимо этого, среди стран красной зоны Литва, Грузия, Словения, США, Черногория, Швеция, Нидерланды, Чехия, Швейцария, Австрия и Турция, которая в него раньше не включалась.



Германия и Великобритания переместились в красную зону, хотя еще недавно была в зеленой.



В зеленой же зоне присутствуют такие страны, как Италия, Израиль, Бельгия, Франция, Канада, Испания, Греция, Япония, Индия, Египет.



В то время как из ближайших соседей Украины в зеленую зону вошли Беларусь (279 случаев на 100 тыс. населения), Россия (206,9) и Польша (366,7).







Напомним, что 11 декабря в списке стран "красной" зоны находилось на 7 стран меньше.



Также "Страна" сообщала, что в начале декабря в "красном" списке находилось 36 стран, что больше на 9 стран.