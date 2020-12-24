Cупруга президента Украины Владимира Зеленского назвала условие, при котором, по ее мнению, ее муж решит баллотироваться на второй президентский срок. По словам первой леди, она не обсуждала с мужем этот вопрос и не планирует делать это в будущем

Об этом она рассказала в интервью НВ.

"Если он это решение примет, значит, он будет чувствовать, что не завершил что-то начатое и надо завершать", - ответила первая леди и добавила, что "не хочет настраиваться" на подобный исход.

Также Елена Зеленская рассказала, что почти не скучает по временам, когда ее муж не занимался политикой. Свою главную функцию в роли первой леди она назвала "дипломатией мягкой силы".

"Потому что первая леди - это голос, который услышат, чем нужно пользоваться", - заявила жена президента.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский отметит Новый год с Ермаком и Шефиром в Карпатах.

Также мы сообщали, что Елена Зеленская впервые приняла участие в совещании послов Украины.