Жена Зеленского заявила, что не хочет настраиваться на второй срок Зе
Cупруга президента Украины Владимира Зеленского назвала условие, при котором, по ее мнению, ее муж решит баллотироваться на второй президентский срок. По словам первой леди, она не обсуждала с мужем этот вопрос и не планирует делать это в будущем
Об этом она рассказала в интервью НВ.
"Если он это решение примет, значит, он будет чувствовать, что не завершил что-то начатое и надо завершать", - ответила первая леди и добавила, что "не хочет настраиваться" на подобный исход.
Также Елена Зеленская рассказала, что почти не скучает по временам, когда ее муж не занимался политикой. Свою главную функцию в роли первой леди она назвала "дипломатией мягкой силы".
"Потому что первая леди - это голос, который услышат, чем нужно пользоваться", - заявила жена президента.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский отметит Новый год с Ермаком и Шефиром в Карпатах.
Также мы сообщали, что Елена Зеленская впервые приняла участие в совещании послов Украины.