В Конституционном суде Украины отреагировали на информацию о вызове главу органа Александра Тупицкого в Офис генпрокурора для предъявления ему подозрения.

Комментарий опубликовал в Фейсбук отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

В КСУ подтвердили, что 24 декабря в Конституционный суд пришла повестка о вызове Тупицкого 28 декабря 2020 года в Офис генерального прокурора для участия в процессуальном действии.

"В настоящее время председатель суда, учитывая полученную повестку, подготовил ряд ходатайств в Офис генерального прокурора. Результаты их рассмотрения должны быть учтены при процессуальном действии, а именно - сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства", - сказано в посте.

Как писала "Страна", 29 октября Госбюро расследований вызвало Тупицкого на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных.

В то же время ведомство открыло против Тупицкого дело о покупке земли в аннексированном Крыму.

Дела против главы КС активизировались после того, как суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Отметим, что сегодня в СМИ появилась информация, что Венедиктова взяла в четверг, 28 декабря, однодневный отпуск.