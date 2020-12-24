В четверг, 24 декабря, фракция партии Голос зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о легализации медицинской марихуаны.



Об этом сообщает народный депутат Кира Рудик на своей странице в Facebook.



В частности, она ссылается на заявление главы ПЦУ Епифания, который посчитал возможным легализовать марихуану в Украине в медицинских целях.



Нардеп говорит, что принятие данного законопроекта облегчит доступ тяжелобольных граждан к медицинскому каннабиса, который улучшит им ход болезни.



"Невозможно и дальше потакать абстрактным страхам общества о вреде "травки", когда речь идет о жизни и здоровье человека", - пояснила Рудик.



Напомним, что на всеукраинском опросе 25 октября один из вопросов был посвящён легализации марихуаны. "Страна" разобралась, зачем Зеленский хотел на местных выборах спросить украинцев о марихуане.



Также сообщалось, что Кабмин до Нового года может легализовать в Украине марихуану без голосования Рады. Об этом заявил председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.



