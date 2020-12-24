В Раде зарегистрировали законопроект о легализации медицинской марихуаны. Фото: freepik

В четверг, 24 декабря, фракция партии Голос зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о легализации медицинской марихуаны.

Об этом сообщает народный депутат Кира Рудик на своей странице в Facebook.

В частности, она ссылается на заявление главы ПЦУ Епифания, который посчитал возможным легализовать марихуану в Украине в медицинских целях.  

Нардеп говорит, что принятие данного законопроекта облегчит доступ тяжелобольных граждан к медицинскому каннабиса, который улучшит им ход болезни.

"Невозможно и дальше потакать абстрактным страхам общества о вреде "травки", когда речь идет о жизни и здоровье человека", - пояснила Рудик.

фракция партии Голос зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о легализации медицинской марихуаны
Напомним, что на всеукраинском опросе 25 октября один из вопросов был посвящён легализации марихуаны. "Страна" разобралась, зачем Зеленский хотел на местных выборах спросить украинцев о марихуане

Также сообщалось, что Кабмин до Нового года может легализовать в Украине марихуану без голосования Рады. Об этом заявил председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

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