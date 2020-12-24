Президент Украины Владимир Зеленский поздравил католиков страны и всего мира с Рождеством, которое по Григорианскому календарю выпадает в ночь на 25 декабря.

Видеообращение с поздравлением появилось на его аккаунтах в Фейсбук и Телеграм вечером 24 декабря.

"Дорогие соотечественники! Я сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова. Всех, кто соберется сегодня в кругу самых родных и дорогих людей, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду на вечернем небе. Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят. Пускай они наполнят наши сердца, особенно теперь - когда завершается год, полный важных испытаний. Мы соблюдаем дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лицах наших родителей, наших возлюбленных, наших детей, нашей Украины", - сказал Зеленский.

В заключение он пожелал, чтобы в праздник в каждый дом пришли лад, благополучие, а на украинскую землю - мир и процветание.

Сегодня же глава государства успел поздравить президента Азербайджана с днем рождения.

А чуть более месяца назад он на английском поздравил США с Днем ветеранов и вспомнил о неких американо-украинских победах во всем мире.