В Украине создан прецедент - один из приходов греко-католической церкви заявил, что в этом году отпразднует Рождество по западному обряду. То есть 25 декабря.

Правда, в УГКЦ поспешили от переноса даты Рождества откреститься. И заявили, что это будет единичный случай, а так конфессия будет придерживаться традиционной даты - 7 января.

Однако, все чаще на разных уровнях среди греко-католиков звучат голоса о необходимости переноса празднования на 25 октября. Правда, это подается с оговоркой - что должен быть постепенный процесс.

Аналогичная позиция по поводу Рождества и у Православной церкви Украины, слухи об объединении которой с УГКЦ идут уже достаточно давно.

"Страна" анализировала, почему в греко-католической церкви начались движения к переходу на григорианский календарь. И насколько эти сдвиги фундаментальные.

"Это надо было сделать еще в 90-х"

О том, что буковинские греко-католики готовятся отметить рождение Христа уже завтра, сообщила "Религиозно-информационная служба Украины".

Это интернет-издание Украинского католического университета. По его данным, Рождество 25 декабря - то есть, вместе с римо-католиками - отпразднует храм Рождества Пресвятой Богородицы и святого Антония в Черновцах.

Первый храм УГКЦ, который может поменять дату Рождества, находится в Черновцах

РИСУ цитирует настоятеля церкви - отца Василия Гасинца. Тот, в свою очередь, сослался на главу УГКЦ - митрополита Святослава Шевчука, который ранее говорил, что миряне могут сами инициировать перенос даты празднования.

"Блаженнейший Святослав четко озвучил позицию УГКЦ по празднованию Рождества 25-декабря: инициатива должна идти от мирян. Так же высказался и глава ПЦУ Епифаний. Мои прихожане еще в прошлом году подходили ко мне с инициативой празднования Рождества по новому стилю. Я их поддержал, потому что и сам давно об этом мечтал.

И в этом году мы делаем первый шаг. И это очень правильно, когда инициатива исходит от самих прихожан. Как по мне, 25-го декабря - это не только о религии, но и о политике: чтобы праздновать Рождество со всем миром, с нашим папой и оторваться от России.

Конечно, 7 января у нас тоже будет Рождественская служба, потому что люди должны привыкать постепенно, к тому же, людям пожилым изменение даты Рождества дается не так просто, как молодым. Но начиная с этого года, акцент будем делать на 25 декабря", - заявил отец Василий, который, к слову, был активным участником Евромайдана и капелланом в АТО.

Отец Гасинец в АТО. Фото из его Facebook

Интересно, что в этом храме ежегодно служат свои мессы римо-католики - они отмечают день святого Антония из Падуи. То есть понятно, какие прихожане попросили перейти на новый стиль.

Собственно, такие призывы звучали прямо на Facebook настоятеля храма. Вчера на его странице появилось объявление, в котором община заявляет о переходе Рождества на 25 декабря. И даже было опубликовано расписание богослужений по новому графику.

"Это шаг, который надо было сделать еще в 90-е годы прошлого столетия. Начинаем", - говорится в сообщении прихожанки Галины Абрамюк.

В комментариях все выразили поддержку этому начинанию, и никто не высказывался против - включая отца Василия, которого отметили при публикации статуса.

Но сегодня внезапно в греко-католической церкви начали опровергать переход на новую дату и говорить, что их не так поняли.

"Это не должно решаться на уровне приходов"

Опровержение вышло на главном сайте Украинской греко-католической церкви, что уже показывало статус этого сообщения.

Там отец Василий объяснил, что Рождество его храм отпразднует, как и обычно - 7 января. Но в этом году решили сделать исключение в пользу тех прихожан, которые в январе храм посетить не смогут.

"Поскольку большая семья, в которую входит три поколения прихожан, выезжает за границу и 7 января у них не будет возможности принять участие в Рождественском богослужении, то они попросили 25 декабря отслужить для них литургию литургическим рождественскими текстами. С этой просьбой я обратился к нашему владыке Иосафату Мощичу, который на благо верных благословил это сделать завтра однократно", - пояснил настоятель.

Впрочем, судя из цитированного выше сообщения самих прихожан - об однократности речи не идет. То есть с большой вероятностью церковные власти не одобрили самовластия на местах и попросили священника сбавить обороты.

"Решение об изменении даты празднования Рождества нельзя принимать на уровне отдельных приходов, а это должна делать вся община Украинской греко-католической церкви", - заявили "Стране" в пресс-службу УГКЦ.

Там добавили, что на дату 25 декабря хотели бы перейти согласованно с "другими православными церквями" - то есть, видимо, с ПЦУ, чей глава Епифаний подобные мысли уже высказывал.

Причем совсем недавно - 20 декабря он заявил, что сам не против переноса даты, но верующие пока против. И призвал вести "просветительскую работу".

"В общем я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как Церковь опираемся на своих верующих, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один раскол", - предположил Епифаний.

То есть позиция обеих церквей по дате Рождества открыто конъюнктурная. Ее руководство признает, что правильнее отмечать 25 декабря. Но ради верующих согласны праздновать в "неправильную" дату.

Не спугнуть ПЦУ

При этом очевидно, что прецедент все равно создан. Рождественскую литургию в черновицком храме все равно отслужат уже сегодня вечером. Формально это значит, что этот греко-католический приход встретит Рождество Христово уже сегодня ночью.

Да и, видимо, не только этот. Многие греко-католики готовятся отмечать Рождество по западной традиции, не дожидаясь отмашки сверху.

Отдельные львовяне, например, уже поздравляют друг друга с наступающим Рождеством и садятся "вечерять" 24 декабря. Некоторые с оговоркой: мол, неясно, когда же "правильный" праздник — 25 декабря или 7 января, и собираются отмечать дважды.

"Поскольку официально УГКЦ не перешла на 25 декабря, часть греко-католиков вынуждена ходить на Рождество в костел", - сказал нам львовянин Ярослав Слярский.

Другие же заверяют, что будут праздновать Рождество 7 января, как их предки, даже если УГКЦ перейдет на 25 декабря.

Такой переход пока не санкционируется официально. Но сами иерархи УГКЦ говорят, что в перспективе на новую дату перейти все-таки придется. Той же риторики придерживаются и в недавно созданной ПЦУ.

Причин, почему обе конфессии продолжают оставаться в рамках январской даты, две.

Первая - это консервативный настрой большинства прихожан ПЦУ, которые выросли на восточно-православной традиции праздновать по юлианскому календарю. В то же время греко-католики в целом больше готовы к переходу на григорианский (хотя и там консервативного элемента достаточно).

Вторая причина вытекает из первой. Руководство УГКЦ опасается, что если оно в одностороннем порядке перейдет на католический стиль, это отшатнет прихожан ПЦУ от идеи объединения двух церквей, о котором заговорили сразу после создания новой конфессии в 2018 году.

Тогда, напомним, глава греко-католиков предсказывал, что в будущем обе церкви могут начать вместе причащаться и прийти к "объединенному патриархату". Что звучало весьма сенсационно - ведь сейчас они принадлежат к разным "патриархатам": греко-католики подчинены римскому папе, а Епифаний - константинопольскому Варфоломею.

То есть кто-то от кого-то в данном сценарии объединения должен отколоться.

Причем перспективы такого развития событий уже давно зондируются: летом 2020 года произошла утечка информации, по которой на изучение такого слияния даже выделяются гранты Евросоюза.

А еще прошлой осенью в церковных кругах заговорили о размолвке Ватикана с греко-католиками, у которых появились перспективы преодолеть унию и вернуться в православный мир. Пусть даже и через частично признанную ПЦУ.

Впрочем, совсем не факт, что по итогу не случится обратного процесса - поглощения церкви Епафания со стороны куда более мощных греко-католиков. Или не произойдет вообще ничего. Опыт многолетних и провальных переговоров о слиянии Киевского патриархата и автокефалов из УАПЦ - живое тому доказательство.

Поэтому, вероятно, чтоб не усложнять диалог двух церквей, в УГКЦ и поспешили открестится от инициативы перехода на празднование 25 декабря, постаравшись синхронизировать этот процесс с ПЦУ.