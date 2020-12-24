Новоназначенный и.о министра энергетики Юрий Витренко не может в своем нынешнем статусе подписывать никаких приказов, из-за вступивших не так давно в силу изменений в законодательстве. Витренко недоволен такой ситуацией и считает, что ее нужно исправить.



Об этом Витренко заявил в своем интервью "Радио НВ".



Он сообщил, что не может подписывать приказ министерства и это ситуация, которая требует разрешения. "Это не есть нормально", - говорит Витренко, добавив, что в министерстве энергетики и до этого не было постоянного министра.



"Без меня была такая же проблема. Жизнь устроена так, что в министерстве есть исполняющий обязанности на период отсутствия министра. И сделать так, что исполняющий обязанности не может подписывать приказы министерства, – это не есть нормально", ‒ заявил Юрий Витренко.





Напомним, что в понедельник, 21 декабря, Кабинет министров Украины на экстренном внеочередном заседании рассмотрел кадровые вопросы в государственных ведомствах и назначил Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики, получив урезанные полномочия.



Ранее же, 17 декабря, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики. Что, по информации источника "Страны" в Офисе президента Украины, привело президента Владимира Зеленского в негодование.



По мнению председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова назначение Витренко "не добавит эффективности сотрудничеству". Так как человека, не поддержанного раннее Верховной Радой, фактически в обход парламента назначили исполняющим обязанности министра.



Позже "Страна" разбиралась, что ждет Юрия Витренко в правительстве и зачем было принято решение о его назначении.