Иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что на поместные церкви оказывается давление со стороны США и Украины, которые стремятся добиться признания томоса Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом он заявил в интервью изданию Рentapostagma.

"Острый и сложный украинский вопрос, к сожалению, возник в результате постоянного и тяжелого давления со стороны политических субъектов США и украинского руководства на Вселенский патриархат, на Грецию и другие страны".

По его словам, сейчас Вселенский патриархат пытается добиться признания ПЦУ от 11 православных церквей мира, однако они, ссылаясь на канонические причины, сопротивляются признанию украинской автокефалии.

Напомним, что Элладская церковь еще в октябре прошлого года признала ПЦУ одной из первых, как и Александрийская. Они считаются наиболее сильно подверженными влиянию Константинополя.

Ранее мы писали о том, что глава Киевского патриархата Филарет призвал не признавать Томос об автокефалии ПЦУ, так как он нарушает чистоту православия.

Также "Страна" рассказывала о киевском митинге против Константинопольского патриарха Варфоломея, который в недавнем письме заявил, что глава УПЦ митрополит Онуфрий не является каноническим иерархом и должен подчиниться ПЦУ.