В четверг, 24 декабря, в Сербии официально началась вакцинация от коронавируса. Первой в стране вакцинировалась премьер-министр Ана Брнабич.



Об этом сообщает издание Радио Свобода.

Также вакцинировались от коронавируса министр труда Дария Кисич Тепавчевич и сотрудник кризисного штаба Предраг Кон.



В частности, применялась вакцина производства Pfizer. В настоящее время это единственная вакцина, одобренная Агентством по лекарственным средствам Сербии. Первая партия из 4875 доз этих вакцин прибыла в Сербию 22 декабря.



Ранее "Страна" сообщала, что Еврокомиссия одобрила к применению в ЕС вакцину Pfizer и BioNTech против коронавируса. Разрешение на применение препарата было принято на основе положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств.



Напомним, что в США впервые госпитализировали человека после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer. Человеком, у которого проявился побочный эффект от вакцины Pfizer в виде сильной аллергической реакции, оказался один из медицинских сотрудников.