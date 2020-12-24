В Запорожском областном совете избрали уже третьего по счету за последние девять дней председателя.

Экс-губернатор Виталий Боговин, представитель "Слуги народа", избранный по сомнительной процедуре, первым по счету на должность головы, подал в отставку.

Как сообщает сайт совета, в полночь 24 декабря депутаты облсовета 8-го созыва путем тайного голосования избрали председателем Елену Жук. За ее кандидатуру отдали голоса 46 депутатов из 84-х. 35-летняя Жук из фракции "Слуга народа" (СН).

Выборы главы Запорожского облсовета превратились в большой скандал.

Как писала "Страна", фракции ОПЗЖ, "Евросолидарности" и "За будущее" плюс четыре депутата, покинувших фракцию СН, не согласилось с избранием Боговина, обвинив его в подтасовках и давлении. Они сформировали новое большинство и избрали главой собрания одного из вышедших из фракции "слуг народа" Виталия Толочека.

При этом Боговин не мог проводить пленарные заседания из-за отсутствия кворума. А Толочек не мог, потому что зад облсовета в понедельник заняли незвестные люди в камуфляжной форме.

Однако далее депутаты из фракции "За будущее" покинули большинство, присоединившись к фракциям СН, партии мэра Запорожья Владимира Буряка "Единения", "Оппозиционного блока" (ОБ) и "Батькивщины". Теперь хватало голосов для принятия решений.

Перед выборами нового головы сессия избрала новый президиум, в который вошли депутаты Людмила Любим от ОБ, Владислав Куценко от "Батькивщины" и Геннадий Фукс от "За будущего", а также распределила депутатов по комиссиям.

Как написала на своей странице в Фейсбуке, народный депутат от СН Юлия Яцык, депутат Толочек якобы лишился депутатских полномочий.

Однако тот опроверг эту информацию через соцсети.

Скрин "Страны"

Скрин "Страны"

Собеседник в кругах, близких к партии "За будущее", утверждает, что переход части депутатов ЗБ в новое большинство в облсовете произошел вследствие договоренностей между Офисом президента и бизнесменом Игорем Коломойским, патронирующим ЗБ. Отметим, что как раз на этой неделе должность и.о. министра энергетики получил Юрий Витренко, который считается близким к олигарху.

К слову, 24 декабря президент побывал с рабочей поездкой в Запорожье, где торжественно открыл автомобильное движение на новом мостовом переходе через р. Старый Днепр (Балочный мост).

То есть, очередная смена власти в облсовете и формирования нового большинства вокруг "слуг народа", произошло как раз накануне приезда Зеленского.