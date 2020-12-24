Великобритания и Евросоюз успешно согласовали текста соглашения относительно будущих отношений сторон после Brexit. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Такую же информацию получили и некоторые другие крупные европейские СМИ. Вскоре после этого о договоренности объявили и руководители Великобритании и ЕС.

В частности, Великобритания вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами, заявляет Даунинг-стрит.

"Сделка заключена...Мы вернули контроль над финансами, границами, законами, торговлей и рыболовными водами", - говорится в заявлении британцев.

В документе говорится, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, британской стороне удалось выработать соглашение о будущих отношениях после Brexit.

"Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - сказала фон дер Ляйен.

"Это честная, сбалансированная сделка, и это ответственная вещь для обеих сторон", - добавила она.

Напомним, что Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля. До конца 2020 года стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжит действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли. До конца переходного периода Брюссель и Лондон должны были договориться о формате будущих отношений и заключить новое соглашение о торговле.

Также "Страна" сообщала, что 6 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Борис Джонсон не смогли договориться о новой сделке по Brexit. По словам главы Еврокомиссии между сторонами сохраняются "существенные различия" в вопросах достижения правил о государственных субсидиях для бизнеса, управления сделками и рыболовству.