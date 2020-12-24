В январе наступающего 2021 года, по прогнозам синоптиков, погода в Украине будет колебаться от резкого потепления в Крыму до аномального похолодания в Луганской и Черкасской области. Показатели термометров в начале года будут выше средних многолетних значений



Об этом сообщает Укргидрометцентр на своем сайте.



Средняя месячная температура воздуха составляет -1...-6 градусов, в восточных, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах -7...-8.



По данным синоптиков, абсолютный минимум температуры воздуха составляет -23…-37. В Карпатах, а также в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей - -38...-39,8 градусов мороза, в Черкасской и Луганской областях местами -40…-42 градусов, на побережье Крыма до -13…-22 градусов.



Абсолютный максимум, судя по синоптическому прогнозу, составит +7…+14 и наблюдать его можно будет на Прикарпатье. К тому же, +15...+18 градусов тепла - в южном регионе, в Днепропетровской и Кировоградской областях, в Крыму до 21 градуса тепла.



"В среднем в Украине с начала года ожидается 27-58 мм осадков. В Карпатах местами до 75 мм, а в крымских горах до 122 мм. Это в пределах средних многолетних значений", - добавили в Укргидрометцентре.



Январский гололед будет наблюдаться в среднем от одного дня до одной недели в месяц. А метели чаще всего украинцы смогут увидеть на Левобережье и в Прикарпатье.



Напомним, что синоптик рассказала о погоде в Украине на католическое Рождество. В большинстве центральных, северо-восточных и восточных областей ожидают мокрый снег, гололед.



Также "Страна" сообщала, что вчера киевлян предупредили о резком ухудшении погодных условий и призвали к осторожности на дорогах. Также в КГГА напомнили, что с ноября в каждом районе столицы продолжается круглосуточное дежурство дорожников и спецтехники на случай резкого ухудшения погодных условий.