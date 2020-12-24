Во вторник, 29 декабря в Вене австрийские юристы на пресс-конференции представят решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 16 декабря касательно отмены санкций против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Об этом Азаров сообщил в своем Facebook.

По его словам, 29 декабря в 11:00 состоится пресс-конференция для журналистов под названием "Европейский суд своим решением зафиксировал отсутствие в Украине права на справедливый суд. Кейс Николая Азарова". В ходе мероприятия адвокаты Габриэль Лански и Александр Еггер, представляющие интересы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, расскажут и продемонстрируют недавнее решение Европейского Союза от 16 декабря по санкционному списку украинских политиков и государственных деятелей времен до смены власти в феврале 2014 года, по кейсу "Николай Азаров против Европейского Союза".

"Решение суда в пользу Николая Азарова подтвердило отсутствие в Украине права на справедливое правосудие. Этот юридический прецедент даст возможность реабилитировать сотни людей, которые были лишены права отстаивать свои права в украинских судах. (...) (Решение) прецедентно открывает окно возможностей для защиты украинцев, чьи права на защиту были нарушены в период после 2014 года", - сообщил Азаров.

Политик напомнил, что в марте 2014 года, после событий Майдана, он был внесен в санкционный список ЕС по предложению представителей украинского правительства. Тогда экс-премьеру были предъявлены обвинения в хищении государственных средств.

"Чиновники Европейского Союза используют в своей риторике темы прав человека, в том числе права на справедливый суд. На деле же Совет Европейского Союза встал на сторону Петра Порошенко. Тем самым он послушно растоптал все европейские основные ценности", - считает Азаров.

В пресс-конференции примут участие адвокаты венского адвокатского бюро LGP Габриэль Лански и Александр Еггер и сам Азаров.

Отметим, что в марте 2020 года Совет ЕС решил отменить заморозку активов бывшего премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Также в начале года стало известно о желании Евросоюза снять санкции с Сергея Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Александра Клименко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.