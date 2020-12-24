Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкой епархии УГКЦ по совместной инициативе прихожан и настоятеля этом году впервые будет праздновать Рождество Христово по новому стилю - 25 декабря. Об этом сообщил священник Василий Гасинец, передает сайт Религиозно-информационной службы Украины.

Решение отмечать Рождество по новому стилю было принято впервые. Его поддержали еще несколько приходов Украинской греко-католической церкви на Буковине.

По словам Василия Гасинца, постепенный переход на 25 декабря - это не только религиозный, но и политический вопрос, ведь "только так можно оторваться от России".

При этом священник сообщил, что 7 января в приходах также будет Рождественская служба, поскольку верующим нужно постепенно привыкать к переменам.

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