Президент Молдовы Майя Санду, инаугурация которой состоялась сегодня, 24 декабря, во время торжественной речи на церемонии заговорила на украинском, русском, гагаузском и болгарском языках.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Дорогие граждане, я буду бороться против тех, которые нас обкрадывают и доводят до нищеты. Я буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни и вселить уверенность в завтрашнем дне", - сказала Санду на русском.

После этого она перешла на украинский, пообещав стать голосом людей и требовать от ответственных учреждений решать проблемы граждан.

"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", - заявила Майя Санду с достаточно сильным акцентом.

Основную часть речи она произнесла на румынском - государственном языке Молдовы. Несколько фраз от нее прозвучали на русском, гагаузском и болгарском языках.

Санду говорит на русском, а потом на украинском - с 40:23

Напомним, на выборах президента Молдовы 1 ноября Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", набрала 943 006 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

А спустя почти два месяца, 24 декабря, Майя Санду принесла присягу и стала президентом Молдовы.