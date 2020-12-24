Майя Санду говорила во время инаугурации на разных языках. Скриншот из видео

Президент Молдовы Майя Санду, инаугурация которой состоялась сегодня, 24 декабря, во время торжественной речи на церемонии заговорила на украинском, русском, гагаузском и болгарском языках.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Дорогие граждане, я буду бороться против тех, которые нас обкрадывают и доводят до нищеты. Я буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни и вселить уверенность в завтрашнем дне", - сказала Санду на русском. 

После этого она перешла на украинский, пообещав стать голосом людей и требовать от ответственных учреждений решать проблемы граждан.

"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", - заявила Майя Санду с достаточно сильным акцентом. 

Основную часть речи она произнесла на румынском - государственном языке Молдовы. Несколько фраз от нее прозвучали на русском, гагаузском и болгарском языках.

Санду говорит на русском, а потом на украинском - с 40:23

Напомним, на выборах президента Молдовы 1 ноября Майя Санду, выдвинутая партией "Действие и солидарность", набрала 943 006 голосов, что составляет 57,72% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

А спустя почти два месяца, 24 декабря, Майя Санду принесла присягу и стала президентом Молдовы.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться