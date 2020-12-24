Россия 24 декабря депортировала украинского заключенного Александра Шумкова, который был приговорен судом РФ к тюремному сроку за участие в "Правом секторе". Шумков был охранником бывшего лидера ПС Дмитрия Яроша.

Об этом сообщила тетя политзаключенного Людмила Шумкова.

Как стало известно с ее слов, Шумкова передали в Сумской области на пункте пропуска "Бачевск". Его родственники утром выехали к украинско-российской границе.

"Едем на "Бачевск". Сегодня утром в 9 часов по российскому времени российские спецслужбы повезли Сашу из Твери к границе на депортацию", - написала Людмила в первой половине четверга.

Около 21:00 об освобождении Шумкова написала в Фейсбук омбудсмен Людмила Денисова.

"Теперь официально: украинский политзаключенный и военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Шумков - на свободе! Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания. Из колонии он был освобожден еще 23 декабря и перемещен в центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области. Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные, представитель Офиса уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ", - написала Денисова.

По ее словам, сегодня же Шумков отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу.

Напомним, Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года. Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, но законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа 2017 года. Мать и друзья украинца не верят, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.

4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкова приговорили к 4 годам общего режима за участие в "экстремистской организации" (таковой в РФ признан "Правый сектор"). 20 сентября 2019 года тетя политзаключенного Людмила Шумкова рассказала, что украинские спецслужбы привлекали ее племянника к спецоперациям. По их словам, в ходе одной из них Шумков был похищен.

В октябре прошлого года стало известно, что Шумков объявил голодовку.