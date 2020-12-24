В Мариуполе, где мужчина взял в заложники три женщины, с крыши здания коммунального учреждения "Донецкий академический областной драматический театр" с высоты 15 м упал 37-летний работник частного строительного предприятия.



Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры на своем сайте.



Данный инцидент произошел 23 декабря 2020 года около 11:00 при выполнении ремонтно-реставрационных работ. От полученных травм мужчина скончался на месте.

"Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, в результате чего погиб работник подрядной организации (ч. 2 ст. 272 УК Украины)", - заявили в пресс-центре.



В данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.



Напомним, что в Ровно девочка разбилась после падения с крыши недостроенного общежития. Одна из девушек во время фотографирования не удержалась и упала. От полученных травм несовершеннолетняя погибла на месте происшествия.



Также "Страна" сообщала, что в Мариуполе мужчина выпал из окна больницы и разбился насмерть. Пострадавший скончался на месте. Полиция предварительно квалифицировала гибель как самоубийство.