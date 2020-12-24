В Австрии, где после католического Рождества планируют ввести третий общенациональный локдаун, Конституционный суд признал незаконным требования правительства об обязательном ношении масок в школах и разделении классов на две группы для поочередного обучения.

Об этом пишет The Local.

В Конституционном суде постановили, что "Министерство образования не разъяснило, почему считает эти меры необходимыми", поэтому указанные требования властей не являются законными.

Отметим, что маски в школьных помещениях правительство обязало носить все время, кроме уроков. Классы, по требованию Минобразования, должны делиться на две группы: одна из них должна посещать занятия по понедельникам и вторникам, а другая - по средам, четвергам и пятницам. В другое время они должны были оставаться дома.

Иск в суд подали родители двух детей. Они заявили, что принятые меры нарушают принципы равенства перед законом, право на личную жизнь и право на образование.

Напомним, с 19 декабря в Австрии действует обязательный карантин для всех приезжающих в страну иностранцев.

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