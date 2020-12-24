Музыкальный продюсер 73-летний Бари Алибасов и 82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись. Мировой суд удовлетворил иск артистки, которая подала заявление о расторжении брака 6 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин, пара зарегистрировала брак два года назад, но "катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно".

Ранее адвокат актрисы прокомментировал ее развод с Алибасовым. Он заявил, что "последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней". Позднее Горжанкин заявил, что танцовщица и помощница Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности.

В конце ноября самочувствие Федосеевой-Шукшиной резко ухудшилось. По словам адвоката, актриса была "крайне угнетена" ситуацией с Алибасовым.

Напомним, что первый суд по делу о разводе звездной пары должен был состояться 30 сентября, но Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина за день до этого внезапно отказались от своих планов развестись.