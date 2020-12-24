Министерство здравоохранения Украины ожидает роста заболеваемости Covid-19 в связи с приближающимися новогодними праздниками.

Об этом в четверг, 24 декабря, заявил глава ведомства Максим Степанов в ходе общения с журналистами, передает РБК-Украина.

"Мы ожидаем рост количества больных, от вещей, которые связаны с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил - все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, которые связаны с Новым годом", - сказал Степанов.

Напомним, недавно немецкое издание Mitteldeutscher Rundfunk выпустило материал, в котором называется "спорным" решение ввести локдаун в Украине уже после новогодних праздников. В то время как Европа, чтобы снизить заболеваемость, встретит Рождество и Новый год в условиях жесткого карантина, украинцы смогут наслаждаться отдыхом без существенных ограничений.

При этом карантин на Новый год в Украине не только не ужесточают, но даже послабляют. Так, Кабмин разрешил ресторанам и кафе обслуживать посетителей в новогоднюю ночь не до 01:00, как предусматривалось ранее, а до 07:00.