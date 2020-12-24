Подозрение главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкого, которое ему готовит Офис генпрокурора, по данным "Страны", будет вручено по статьям 384 ("Введение в заблуждение суда") и 386 ("Препятствование появления свидетеля") УК.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

На днях в программе "Схемы" радио "Свобода" вышли записи разговора в 2018 году Тупицкого с донецким предпринимателем Дрегером, в которых Тупицкий убеждал Дрегера не давать против него показаний. На Радио "Свобода" сейчас предполагают, что подозрение будет вручаться именно по этому эпизоду.

Кроме того, по данным "Страны", активизировалось расследование еще одного дела, в котором фигурирует Тупицкий - а именно о незаконном увольнении с поста главы КСУ его прежнего руководителя Станислава Шевчука.

Мы уже писали, что это дело было возобновлено во время недавнего обострения отношений между КСУ и президентом. И как раз на днях на допросе по нему в качестве свидетелей побывали почти все действующие на тот момент судьи КСУ кроме четырех - Тупицкого и еще троих главных застрельщиков свержения Шевчука. Не исключено, что им будет предъявлено подозрение и по этому делу.

Напомним, 29 октября ГБР вызвало Тупицкого на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Глава КСУ в ГБР не пришел.

Также в конце октября ведомство открыло дело против Тупицкого по делу о покупке земли в аннексированном Крыму.

В начале ноября Тупицкий заявил о готовящихся против него новых делах.