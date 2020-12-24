В четверг, 24 декабря, на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения украинский военнослужащий.



Об этом сообщает оперативно-тактическая группа "Восток" на своей странице в Facebook.



"В районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил", - заявили в сообщении.



В данный момент, украинскому защитнику оказана медицинская помощь, он был оперативно доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает.



Также в заявлении отметили, что обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.



Напомним, что 20 декабря на Донбассе режим тишины был нарушен 234 раза. Из которых 162 произошли в районах на северо-западе от подконтрольного Киеву Широкино (100 км к югу от Донецка).



Также "Страна" сообщала, что ОБСЕ зафиксировала пропажу 93 танков ВСУ на Донбассе. Оказалось, что в месте размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольном Киеву районе Донецкой области находились 28 танков Т-64. Еще 93 единицы Т-64 отсутствовали.