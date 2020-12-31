Грядут новогодние и рождественские праздники, во время которых часть граждан будет пить алкоголь.

Надеемся, что норму рассчитать удастся и похмелья не случится. Врачи-наркологи уже дали пять главных советов, как много пить и не пьянеть.

Если же похмелье все же наступит - читайте ниже десять способов лечения: от народных до алкогольных и лекарственных.

Вода и соки

Побольше пить воды - первый способ борьбы с похмельем. Лучше всего выбирать минеральную: столовую лечебную, гидрокарбонатно-натриевую. Воду берите с газом. Но перед употреблением пусть пройдут пузырьки. Также можете добавить дольку лимона.

После крепкого застолья желудок будет раздражен. Также его можно успокоить соками: апельсиновым или яблочным. Если сок будет натуральный - фреш с мякотью, то разбавьте 50 на 50 с водой, сахар не добавляйте.

Сладости

Накануне ожидаемого веселья заготовьте на утро сладости. Например, это может быть шоколад. Сахар достаточно успешно выводит из организма алкоголь.

Рассол из капусты

Многие любят с похмелья пить рассол. Но не все знают, что лучше других помогает не огуречный, а капустный рассол. Заранее налейте себе стаканчик из квашенной капуст и оставьте в холодильнике.

Зеленый чай и мед

Натуральный мед отлично спасает от похмелья, так как содержит много фруктозы. Но для усиления эффекта лучше запивать его зеленым чаем. Например, с жасмином, с мелиссой, с мятой. Этот горячий напиток поможем вывести токсины из вашего организма.

Кисломолочные продукты

Еще одно успевающее для желудка - кисломолочные продукты. Среди них: кефир, йогурты, айран. Если решите пить именно йогурт, то выбирайте только белый, без каких-либо фруктовых добавок и красителей.

Бананы + молоко

Оригинальный и вкусный рецепт борьбы с похмельем придумали британцы. Они берут два средних банана, стакан молока и две столовых ложки меда. Все это смешивается в блендере и сразу рекомендовано к употреблению. О пользе молока и меда против похмелья мы уже упоминали, а вот бананы считают быстрыми углеводами, которые будут так нужны вашему организму.

Алкогольный рецепт

Следующий рецепт от французов. Они иногда любят похмеляться алкоголем. Берут полстакана вина, полстакана газированной воды и бросают туда дольку лимона. Этот способ снимет симптомы интоксикации очень быстро. Но не исключено, что через пару часов начнет клонить ко сну и общее состояние здоровья вернется на исходную.

Бульон

Классный способ, который, помимо рассола, любили наши предки - снятие похмелья с помощью бульона. Лучше всего пойдет куриный. Еще отличный вариант - рыбный, то есть уха. Разогрейте, пейте частыми маленьким глотками горячим.

Виноград

Французы придумали еще один способ - "похмеляться" свежим виноградом. Все дело в том, что виноградная косточка содержит антиоксиданты, которые успешно выводят токсины.

Лекарственные способы

Есть ряд лекарственных препаратов, которые также могут быть эффективными в борьбе с похмельем. Среди них: атоксил, энтеросгель, полисорб, аспирин, янтарная кислота.