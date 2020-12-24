Государственный департамент США выступил с заявлением, в соответствии с которым Штаты считают, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили "Новичком" сотрудники ФСБ РФ, а стоят за этим преступления российские власти.

Об этом сообщает CNN.

"Соединенные Штаты считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального. Нет никакого правдоподобного объяснения отравлению Навального, кроме участия и ответственности российского правительства", - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в Госдепе США заявили, что российские власти не могут внятно объяснить, что случилось с Навальным, выстраивая многочисленные и противоречивые теории заговора. Так, например на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что расследование о причастности ФСБ к отравлению Навального является "легализацией материалов американских спецслужб".

Власти США в свою очередь выразили уверенность в правдивости заключений ОЗХО в соответствии с которыми Навального отравили "Новичком", говорится в сообщении.

Два собеседника CNN также заявили, что против России уже разработали новый пакет санкций по отравлению Навального. Но чтобы принять их, необходимо полное согласие правительства США, в том числе президента Дональда Трампа.

Трамп до сих пор ни разу не обвинял Россию в произошедшем с Навальным.

Напомним, недавно The Insider, Bellingcat и CNN, der Spiegel и El Pais обнародовали расследование, в котором говорится о том, что восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ могут быть причастны к отравлению оппозиционера, и называются их имена. "Страна" подробно писала, что известно о расследовании, в котором названы отравители Навального.

Также мы писали о том, что Навальный поговорил со своим "отравителем" из ФСБ.

Российские власти называют все эти обвинения клеветой и фальсификациями. Подробно ситуацию с Навальным "Страна" разбирала в нашей публикации.