Более 180 различных вещей были утеряны пассажирами в киевском метро в 2020 году, среди них - микроволновая печь, газонокосилка и надувной матрас. Об этом сообщила спикер столичной подземки Наталья Макогон.



"По статистике, на количество потерь влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается за потерянным треть владельцев", - говорит представитель метрополитена.

Также она опубликовала список вещей, которые забывали пассажиры:

электронный фитнес-браслет;

электронная книга;

телефон;

ноутбук

газонокосилка;

микроволновая печь;

гладильная доска;

надувной матрас

самокат

платье

телефоны

чемоданы

детские рюкзаки

Бюро находок Киевского метрополитена работает на станции "Нивки" ежедневно с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45, суббота-воскресенье - выходной. Обеденный перерыв с 12 до 12:45. Телефон для справок - (044) 238-43-13.

"Бюро принимает только вещи, за их хранение предусмотрена оплата. Документы, найденные на станциях, передаются работникам правоохранительных органов. Поэтому при их поиске необходимо обращаться в полицию", - добавили в метрополитене и призвали пассажиров быть внимательными и не забывать свои вещи.

При обнаружении пакетов или сумок на станциях или в вагонах, о них нужно сообщить работнику станции или правоохранителям. В целях безопасности не стоит исследовать содержимое находок самостоятельно.

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