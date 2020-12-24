Газонокосилка, гладильная доска и матрас. Что пассажиры теряли в 2020 году в метро Киева
Более 180 различных вещей были утеряны пассажирами в киевском метро в 2020 году, среди них - микроволновая печь, газонокосилка и надувной матрас. Об этом сообщила спикер столичной подземки Наталья Макогон.
"По статистике, на количество потерь влияет время года и погода. В осенне-зимний период чаще всего пассажиры забывают шарфы, перчатки, шапки, зонтики, очки, рюкзаки и сумочки. Возвращается за потерянным треть владельцев", - говорит представитель метрополитена.
Также она опубликовала список вещей, которые забывали пассажиры:
- электронный фитнес-браслет;
- электронная книга;
- телефон;
- ноутбук
- газонокосилка;
- микроволновая печь;
- гладильная доска;
- надувной матрас
- самокат
- платье
- телефоны
- чемоданы
- детские рюкзаки
Бюро находок Киевского метрополитена работает на станции "Нивки" ежедневно с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45, суббота-воскресенье - выходной. Обеденный перерыв с 12 до 12:45. Телефон для справок - (044) 238-43-13.
"Бюро принимает только вещи, за их хранение предусмотрена оплата. Документы, найденные на станциях, передаются работникам правоохранительных органов. Поэтому при их поиске необходимо обращаться в полицию", - добавили в метрополитене и призвали пассажиров быть внимательными и не забывать свои вещи.
При обнаружении пакетов или сумок на станциях или в вагонах, о них нужно сообщить работнику станции или правоохранителям. В целях безопасности не стоит исследовать содержимое находок самостоятельно.
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