Немецкое издание Mitteldeutscher Rundfunk выпустило материал, посвященный решению украинского правительства ввести коронавирусный локдаун не на время зимних праздников, а уже после них - с 8 января по 24 декабря включительно.

Авторы публикации выразили удивление таким действиям властей и связали его с попыткой пойти на уступки ресторанному бизнесу. Ведь значительная часть выручки заведений общественного питания приходится именно на Новый год и Рождество. В свою очередь издание называет локдаун после праздников "спорной стратегией".

"В Украине главным зимним праздником считается не Рождество, которое с недавнего времени отмечается как по-европейски 25 декабря, так и традиционно 7 января, а Новый год. Поэтому в последние дни декабря массовые корпоративы приносят большую прибыль. На постсоветском пространстве такие празднования - неизменная традиция. Многие ждут корпоративов месяцами", - говорится в публикации.

Также авторы статьи указывают, что решение ввести локдаун только с 8 января выглядит противоречивым на фоне растущего числа госпитализаций пациентов с Covid-19 и спорного эффекта от карантина выходного дня. Недавно в Украине впервые этот показатель превысил отметку в 3 тысячи за сутки. Кроме того, в материале говорится, что в начале ноября ежедневно выявлялись 9 тысяч случаев коронавируса, а в конце - рекордные 16 тысяч. При этом в день рекордных показателей было проведено всего 43 тысяч ПЦР-тестов. Поэтому реальные данные о заболеваемости Covid-19 в стране, предположительно, намного выше.

В Mitteldeutscher Rundfunk добавили, что решение ввести в стране локдаун после новогодних праздников вызвало критику среди медиков, которые настаивали на раннем ужесточении карантина. Вместе с тем, даже во время январского открыты будут, например, гостиницы. Ведь расположенные на западе Украины горнолыжные курорты, популярные на зимних каникулах, тоже не собираются отказываться от прибыли в пиковый сезон несмотря на эпидемию.

Издание приводит слова инфекциониста Вадима Аристова, который назвал январский локдаун лишь попыткой в равной степени удовлетворить общественное мнение в разных сферах.

"Опыт стран ЕС показывает, что даже четырехнедельный локдаун поможет всего лишь стабилизировать ситуацию. Вообще-то он должен длиться шесть недель. Либо январский локдаун придется продлевать, либо общественное мнение у нас настолько весомо, что наука больше не играет никакой роли", - заявил специалист.

Ранее "Страна" рассказывала о том, какие ограничения будут действовать во время январского локдауна.

Напомним, недавно власти Германии ужесточили карантинные меры на период с 16 декабря по 10 января.