В четверг, 24 декабря, в Запорожье открыли новый мост через реку Старый Днепр (правый рукав Днепра, огибающий остров Хортицу в черте самого Запорожья - Ред.). Открытие прошло при участии президента Украины Владимира Зеленского, который находит в регионе со своим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это флагман нашего мостового проекта, который является частью программы "Большое сроительство". Всего в этом году мы построили 100 мостов в Украине. Самый главный мост - Запорожский, он самый большой", - сказал Зеленский.

Отметим, что это первая часть балочного моста через реку Старый Днепр, являющегося частью автотранспортной магистрали, которая строится с 2004 года.

Запорожский мост, протяженность которого более 9 километров, состоит из шести транспортных развязок, в состав которых входит 27 искусственных сооружений. Работы начались в апреле 2020 года, спустя восемь месяце открыта первая часть моста. Полностью закончить мост, по словам Зеленского, хотят уже в 2021 году.

После общения с журналистами президент запустил на переправе автомобильное движение, первые водители, которые проехали по Балочному мосту, сигналили в честь открытия.

Напомним, в ноябре Укравтодор анонсировал открытие движения по Запорожскому мосту из Хортицкого района облцентра на остров Хортицамоста в декабре 2020 года. Строительство моста идет на протяжении последних пятнадцати лет.

Также сообщалось, что под Одессой на мосту через Хаджибейский лиман (трасса Киев-Одесса) открыли движение по трем новым полосам. Ремонтные работы продолжались двенадцать лет.