В четверг, 24 декабря, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что переноса жесткого карантина, который запланирован на 8-24 января, не будет даже при значительном сокращении заболеваемости коронавирусом.



Об этом он рассказал в ходе ежедневного брифинга.



В частности, он рассказал, что в конце января начинается рост больных гриппом, у которых наблюдаются такие же осложнения.



"Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных Covid-19. Поэтому никакого переноса жесткого карантина в январе не будет", - отметил Степанов.



К тому же, говоря о решении Кабмина продлить работу ресторанов до 07:00 в новогоднюю ночь, Степанов отметил, что даже при запрете работы после 1:00 это вряд ли бы заставило людей разойтись.



"Решение правительства касается исключительно времени работы общепитов, остальные ограничения остаются. Вряд ли все рестораны начнут закрываться в 1:00 ночи. Мы понимаем, что кто-то будет работать до 2:00 и т.д.", - добавил глава Минздрава.



"Страна" писала, почему в Украине весь декабрь падает число заболевших и может ли это привести к отмене локдауна. К тому же, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась.



Напомним, что большинство украинцев поддерживает введение "январского" локдауна. 56% жителей поддерживают решение Кабмина о локдауне, 41% придерживаются противоположной точки зрения.