Сообщение Офиса президента о том, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка" главным событием года, было исправлено после критики социологов, на исследование которых ссылалось представительство главы государства.

Так, теперь на сайте говорится, что позитивно оценили этот проект 11,3% опрошенных граждан.

Также Офис президента добавил, что новость содержит исправления.

Так, сообщение в заголовке "Президентская инициатива "Большая стройка" стала главным позитивным событием 2020 года - опрос", было изменено на "Президентская инициатива "Большая стройка" стала одним из главных положительных событий 2020 - опрос".

Также изменения претерпели первый и второй абзацы публикации. Представительство главы государства извинилось за неточность.

"По уточненной информации от Фонда "Демократические инициативы", программу "Большая стройка" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную. "Большая стройка" - единственный из пунктов в рейтинге топ-5 событий года, который украинцы отметили положительно", - говорится в исправленном сообщении.

Напомним, профессор НаУКМА, научный директор фонда Алексей Гарань обвинил Офис президента в манипуляциях социологическими данными в связи с неверной интерпретацией результатов исследования о главных событиях 2020 года. По его словам, "Большую стройку" упомянули только 11,3% респондентов, а из них положительно к ней относятся 93%.

Ранее мы рассказывали, что украинцы назвали действующего главу государства Владимира Зеленского неудачником года.