На Днепропетровщине в поселке Петриковка в результате несчастного случая погиб ребенок, которому в январе должно было исполниться два года. Трагедия произошла, когда малыш находился дома и ел шоколадку. При этом ребенок был в движении, он споткнулся о порог и упал, а кусок шоколада перекрыл верхние дыхательные пути, в результате малыш задохнулся. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в доме на улице Снежной в среду, 23 декабря. Прибывшие на место ЧП медики уже не смогли спасти ребенка.

Инструктор по оказанию первой помощи "Медицинского корпуса" Алексей Турчак сообщил, что у детей в этом возрасте сфинкторы плохо развиты, поэтому в такой ситуации ребенка можно перевернуть вверх ногами и просто потрясти.

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