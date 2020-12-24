Посещение кафе, баров и ресторанов значительно повышают риск заразится коронавирусом. Поэтому запрет на работу заведениям общепита в Украине на время локдауна с 8 по 24 января оправдан.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова министра здравоохранения Максима Степанова в четверг, 24 декабря.

"Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднования по ресторанам, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким",- сказал глава МОЗ.

Также Степанов напомнил, что план Минздрава относительно карантинных мер всегда показывал свою эффективность, а первый локдаун помог свести первую волну заразившихся коронавирусом к минимуму.

"Мы также оставили декабрь рабочим. В январе мы заранее предупредили, что будем вводить жесткий карантин, чтобы сбить количество заболевших до минимума",- добавил Степанов.

Напомним, в Кабинет министров Украины разрешил кафе и ресторанам работать в Новогоднюю ночь до 07:00 1 января.

Также мы писали, что Кабмин продлил время работу заведений общепита 23:00. Ранее было ограничение для работы кафе и ресторанов до 22:00.