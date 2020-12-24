"Глава" Крыма Сергей Аксенов пригласил граждан Украины жить и работать на аннексированном полуострове. По его словам, у крымчан нет "аллергии" на автомобили с украинскими номерами.

Об этом Аксенов заявил в ходе пресс-конференции, передает местный портал crimea.sm.news.

"Украинский народ нам не враг. У каждого из нас есть там друзья, и так далее. Мы рады, если приезжают люди на украинских номерах. Никакой аллергии у крымчан нет вообще. На провокаторов никто не обращает внимание", - сказал "руководитель" региона.

Он добавил, что в Крыму якобы проводили эксперимент: человек достал украинский флаг, но на него никто не обратил внимание.

"Достают украинский флаг - никто никого не избивает", - заверил Аксенов.

При этом "глава" Крыма подчеркнул, что налаживанию отношений крымчан с украинскими гражданами будет препятствовать именно Киев. "Простых украинцев" Аксенов назвал братьями, а руководителей государства - "не братьями".

"Рады украинским туристам. Приезжают работать украинцы в Крым - ура", - сказал Аксенов.

Остальными украинскими вопросами, которые касаются внешней политики, занимаются российские спецслужбы и дипломаты, заявил "глава" Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах и уголовном преследовании лиц, которые публично называют Крым и другие регионы территориями других государств.

Также мы рассказывали о том, зачем президент Украины Владимир Зеленский создает "Крымскую платформу", призванную поддержать международное внимание к аннексированному полуострову.